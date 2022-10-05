Пушилин: НАТО всё активнее принимает участие в конфликте на Украине

Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявил, что донецкие бойцы фиксируют всё более откровенное участие наёмников и военных Североатлантического альянса на Украине.

"Мы имеем дело… уже с более откровенным участием НАТО на разных уровнях. Это не только поставки вооружения, это ещё и отправка сюда наемников и натовских инструкторов", — сообщил Пушилин в эфире телеканала "Соловьев Live"