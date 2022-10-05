Дроны-камикадзе взорвали казарму бригады ВСУ под Киевом

Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба заявил, что дроны-камикадзе нанесли удар по населённому пункту Белая Церковь, который находится под Киевом.

По данным украинского издания "Страна.ua", беспилотные летательные аппараты впервые сумели пролететь так далеко от линии фронта, обойти систему противовоздушной обороны и атаковать цель в 100 километрах от украинской столицы.

По словам полковника полиции ЛНР Виталия Киселёва, дроны-камикадзе нанесли удар по казарме 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ.