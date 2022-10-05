Стремоусов: ВСУ удалось занять восемь населённых пунктов в Херсонской области

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что линия обороны в регионе не сдвинулась ни на один сантиметр.

"Все территории, которые были буферными, так называемой серой зоной, они действительно сейчас заняты укронацистами. Но та линия обороны, которая была выстроена, она не сдвинулась ни на сантиметр", — сообщил Стремоусов в эфире телеканала "Россия 1".

По его словам, Вооружённые силы Украины взяли под контроль восемь населённых пунктов.