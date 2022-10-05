Мирошник заявил об угрозе северу и северо-западу ЛНР

Представитель ЛНР в Москве Родион Мирошник заявил, что север и северо-запад ЛНР находятся под угрозой.

"Север, северо-запад в Луганской Народной Республике, действительно, сейчас в опасности. Северодонецкое, лисичанское, рубежанское и сватовское направления находятся, действительно, под угрозой, но это не значит, что под ударом", — сообщил Мирошник в эфире телеканала "Россия 1".

Ранее помощник руководителя МВД ЛНР Виталий Киселёв сказал, что на луганском направлении до 70 процентов украинских сил составляют наёмники.