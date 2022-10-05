Появилась информация, что дронами-камикадзе "Герань-2" (Shahed-136) были нанесены удары по казарме украинской армии в городе Белая Церковь Киевской области, о чём сообщил Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.
В Сети распространяются видеокадры произошедшего. Очевидец событий зафиксировал сполохи пламени над уничтоженным объектом. Официальных комментариев от Минобороны пока не поступало.
Ранее в Сети были опубликованы кадры уничтожения американской гаубицы группировкой "Отважных" на Лиманском направлении.
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