Опубликованы видеокадры уничтоженных БПЛА Shahed-136 казарм ВСУ в Белой Церкви

Появилась информация, что дронами-камикадзе "Герань-2" (Shahed-136) были нанесены удары по казарме украинской армии в городе Белая Церковь Киевской области, о чём сообщил Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

В Сети распространяются видеокадры произошедшего. Очевидец событий зафиксировал сполохи пламени над уничтоженным объектом. Официальных комментариев от Минобороны пока не поступало.

Ранее в Сети были опубликованы кадры уничтожения американской гаубицы группировкой "Отважных" на Лиманском направлении.