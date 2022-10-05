Экс-депутат Верховной рады Илья Кива опубликовал в соцсети видеозапись, на которой украинские военные рассказывают о преступных приказах командования.
Бойцы Вооружённых сил Украины назвали преступными приказы добивать раненых сослуживцев и расстреливать дома мирных жителей. Один из военных сообщил о том, что видел, как украинские националисты в селе "расстреливали все дома, окна, автомобили, забрасывали гранаты в погреба".
Также его возмутил приказ расстреливать "трёхсотых". По словам военного, в селе Новое командиры заставляли солдат добивать раненых сослуживцев.
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