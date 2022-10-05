Согласно сообщению Минобороны, в окрестностях Лисичанска союзные силы уничтожили как минимум 70 украинских военных.
Также представители ведомства сообщили о ликвидации 120 украинских националистов в Херсонской области.
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