Вооружённые силы РФ уничтожили ангар с беспилотниками "Байрактар" из оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер".
По данным Минобороны РФ, российская армия применила комплекс "Искандер" для уничтожения ангара с украинскими беспилотниками "Байрактар ТБ-2" на военном аэродроме Вознесенск в Николаевской области.
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