Армия России уничтожила ангар с беспилотниками "Байрактар" на Украине

Вооружённые силы РФ уничтожили ангар с беспилотниками "Байрактар" из оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер".

По данным Минобороны РФ, российская армия применила комплекс "Искандер" для уничтожения ангара с украинскими беспилотниками "Байрактар ТБ-2" на военном аэродроме Вознесенск в Николаевской области.