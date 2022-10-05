Согласно сообщению Минобороны РФ, силами российских военных на Украине уничтожено шесть складов с боеприпасами и ракетно-артиллерийским вооружением, находившихся в ДНР, Запорожской и Николаевской областях.
Помимо этого, авиационными, ракетными и артиллерийскими ударами ВС РФ были поражены 10 пунктов управления ВСУ в Харьковской, Херсонской областях и ДНР.
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