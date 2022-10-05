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Депутат Фёдоров указал на "разнобой" при проведении спецоперации на Украине

Силовые структуры

Член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров в беседе с Pravda.Ru прокомментировал заявления руководителя Омской области Александра Буркова, согласно которым власти не могут выплатить мобилизованным деньги из-за дефицита бюджета.

Депутат Фёдоров указал на "разнобой" при проведении спецоперации на Украине

"Решение о поддержке принималось на региональном уровне. Тот, кто вводит меру, выплачивает средства. Если в Омской области не хватает денег, зачем губернатор от "Справедливой России" обещал помочь таким образом?" — задался вопросом парламентарий.

Вместе с этим он подчеркнул, что в России нет централизованной политики в области военного строительства, которая необходима для проведения спецоперации на Украине. По данным депутата, бронежилеты покупают власти регионов, в СВО принимают участие "разрозненные отряды". Такую ситуацию собеседник издания назвал "разнобоем и партизанщиной".

"Военная машина должна работать в системе слаженности ежесекундного характера. В этом живом организме важна каждая деталь. Такого у нас нет. Сказывается отсутствие централизованной государственной власти", — отметил член ГД.

Ранее Бурков прокомментировал видео с омскими мобилизованными, которые требовали передать их семьям обещанные выплаты. Чиновник пообещал найти средства любым способом.

"Нет опасений, что не будет оказана помощь", — добавил губернатор.

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Автор: Евгения Васильева., Куратор: Александр Артамонов
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