Президент РФ Владимир Путин признал, что военкомы допускают ошибки, осуществляя призыв на военную службу в рамках частичной мобилизации.
Лидер РФ объяснил, что причиной ошибок стали не внесённые вовремя коррективы в отношении тех, кому по закону положена отсрочка от частичной мобилизации. Сейчас списки оперативно уточняются, отметил глава государства.
"Минобороны не внесло вовремя изменения в правовую базу по списку тех, кто не подпадает под мобилизацию. Приходится вносить коррективы", — добавил президент в ходе встречи с участниками и призёрами всероссийского конкурса "Учитель года".
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