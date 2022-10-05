Путин признал, что в ходе частичной мобилизации допускаются ошибки

Президент РФ Владимир Путин признал, что военкомы допускают ошибки, осуществляя призыв на военную службу в рамках частичной мобилизации.

Лидер РФ объяснил, что причиной ошибок стали не внесённые вовремя коррективы в отношении тех, кому по закону положена отсрочка от частичной мобилизации. Сейчас списки оперативно уточняются, отметил глава государства.

"Минобороны не внесло вовремя изменения в правовую базу по списку тех, кто не подпадает под мобилизацию. Приходится вносить коррективы", — добавил президент в ходе встречи с участниками и призёрами всероссийского конкурса "Учитель года".