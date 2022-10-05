Кедми: Крымскому мосту грозит та же судьба, что и "Северным потокам"

Запад продолжает угрожать атаками по российской инфраструктуре. Мечтой Киева является разрушение Крымского моста. Политолог Яков Кедми рассказал, как не допустить повторения инцидентов на "Северных потоках".

Ранее президент РФ Владимир Путин обвинил англосаксонский мир (США и Великобритания) в диверсиях на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2".

Кедми считает, что Крымский мост может повторить судьбу газопроводов, поскольку он является важнейшим инфраструктурным объектом, связывающим полуостров с материковой частью России. Политолог назвал единственный способ сохранить мост.

"Окончание этой войны, полная победа России или капитуляция этих сил — это и будет условием безопасности Крымского моста и других стратегических объектов. Эти газопроводы — не последняя гадость, которую выкинули англосаксы", — сообщил Кедми на YouTube-канале "Alexander Waldman Нейтральная полоса".