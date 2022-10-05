На Херсонском направлении идёт атака националистических формирований.
Об этом сообщает военкор Андрей Руденко.
Отмечается, что атака разной силы идёт со всех трёх направлений — Николаевского, Андреевского и с населённого пункта Дутчаны. Атакуют до 50 единиц военной техники с каждого направления.
"Идут оборонительные бои и ситуация оценивается в статусе "тяжёлая".
ведём оборону. Плотно по ВСУ работает артиллерия и авиация ВС РФ", — сказано в сообщении.
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