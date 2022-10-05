На Херсонском направлении идёт атака ВСУ со всех трёх направлений

На Херсонском направлении идёт атака националистических формирований.

Об этом сообщает военкор Андрей Руденко.

Отмечается, что атака разной силы идёт со всех трёх направлений — Николаевского, Андреевского и с населённого пункта Дутчаны. Атакуют до 50 единиц военной техники с каждого направления.

"Идут оборонительные бои и ситуация оценивается в статусе "тяжёлая".

ведём оборону. Плотно по ВСУ работает артиллерия и авиация ВС РФ", — сказано в сообщении.