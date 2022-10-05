В расследованиях порывов на “Северных потоках” должна участвовать Россия.
Об этом журналистам сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
Операторы Ростехнадзора и “Газпрома” к изучению обстоятельств ЧП на трубопроводе пока не допущены.
Раньше сообщалось, что три страны ЕС препятствуют изучению повреждений "Северных потоков".
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Генерал Картаполов призвал прекратить враньё о ходе СВО, поскольку это может привести к потере кредита доверия граждан РФ.