Новак: Россия не допущена к расследованию ЧП на “Северных потоках"

В расследованиях порывов на “Северных потоках” должна участвовать Россия.

Об этом журналистам сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

Операторы Ростехнадзора и “Газпрома” к изучению обстоятельств ЧП на трубопроводе пока не допущены.

Раньше сообщалось, что три страны ЕС препятствуют изучению повреждений "Северных потоков".