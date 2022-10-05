Российская армия поразила формирования иностранных наёмников и нацбатальоны, которые были расположены в Харькове и в ДНР.
Об этом сообщает Министерство обороны России.
Уточняется, что в Донецкой Народной Республике разбиты отряды боевиков, находящиеся у посёлка Константиновка.
Военное ведомство ранее сообщало, что на Краснолиманском направлении в у Торского ликвидированы более 120 солдат ВСУ и 14 единиц военной техники.
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Генерал Картаполов призвал прекратить враньё о ходе СВО, поскольку это может привести к потере кредита доверия граждан РФ.