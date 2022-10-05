Армия России разбила подразделения иностранных наёмников в ДНР и Харькове

Российская армия поразила формирования иностранных наёмников и нацбатальоны, которые были расположены в Харькове и в ДНР.

Об этом сообщает Министерство обороны России.

Уточняется, что в Донецкой Народной Республике разбиты отряды боевиков, находящиеся у посёлка Константиновка.

Военное ведомство ранее сообщало, что на Краснолиманском направлении в у Торского ликвидированы более 120 солдат ВСУ и 14 единиц военной техники.