В Харьковской области ликвидировали 23-летнего ирландского наёмника.

Об этом сообщает военкор Александр Коц.

Боевик Рори Мейсон воевал в составе Интернационального легиона, сообщает журналист. Ликвидировали ирландца недалеко от российской границы.

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