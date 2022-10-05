В Харьковской области ликвидировали 23-летнего ирландского наёмника.
Об этом сообщает военкор Александр Коц.
Боевик Рори Мейсон воевал в составе Интернационального легиона, сообщает журналист. Ликвидировали ирландца недалеко от российской границы.
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