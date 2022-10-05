Боррель: Евросоюз готов к дипломатическому решению по Украине

Европейский Союз готов к дипломатическому решению по конфликту на Украине.

Об этом сообщил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. Европейский чиновник отметил, что Европа готова к дипломатии, "если позволят обстоятельства".

Напомним, ранее евродипломат заявлял, что украинский конфликт решается "только военным путём".