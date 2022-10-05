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Прилепин об экипировке мобилизованных: "Обнять и плакать или намочить и сжечь"

Силовые структуры

Член партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" писатель Захар Прилепин раскрыл "горькую правду" о плохом материальном оснащении российской армии.

Прилепин об экипировке мобилизованных: "Обнять и плакать или намочить и сжечь"

Прилепин констатировал, что на фронте наступили тяжёлые времена, которые будут становиться всё тяжелее в ближайшие дни.

"Пока мы отступаем, чтоб не угодить в котлы", — написал общественный деятель в своём микроблоге.

Писатель попытался объяснить причины неудач российской армии.

Он отметил, что солдаты ВСУ оснащены в разы лучше российских военных.

"Нам нужны тепловизоры, квадрокоптеры, медицина, бронежилеты, обувь, зимние спальные мешки, тёплые комплекты формы, разгрузки и так далее. В сущности, нужно всё", — поделился своим мнением Прилепин.

Писатель решил сказать то, в чём страна, по его мнению, никогда не признается.

"Новые подразделения будут уходить на фронт в минимальном вещевом и профессиональном обеспечении", — уверен Прилепин.

Активист отметил, что экипировка очередной партии мобилизованных оставляет желать лучшего.

"Разгрузка из разряда "обнять и плакать", или "намочить и сжечь". Немыслимого цвета (почему не оранжевая, кстати? Не жёлтая? Много есть хороших цветов) жилетка, годная разве что для рыбалки, но точно не для войны XXI века. Почему "мобики" явились в таких? Что было на складе, то им и дали. Не потому, что до этого своровали или сэкономили. Дали что было. Больше ничего нет", — написал литератор.

Прилепин призвал регионы взять на себя обеспечение новых волн мобилизованных.

"Груз 200, который пойдёт обратно домой, будет в первую очередь на вашей совести", — пригрозил Прилепин тем, кто проигнорирует его призыв.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Александр Артамонов
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