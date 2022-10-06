Армии России, Белоруссии, Казахстана атаковали тыл "противника" на учениях ОДКБ

Подразделения ВС России, Белоруссии и Казахстана после раскрытия плана условного противника смогли проникнуть в его тыл и сорвать нападение.

"Для выполнения операции было задействовано звено вертолетов Ми-8", — сообщил пресс-центр учений ОДКБ.

В рамках командно-штабных учений "Взаимодействие-2022" военнослужащие трёх стран провели разведку, обнаружили пункты управления и сорвали планы условного противника.