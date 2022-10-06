Подразделения ВС России, Белоруссии и Казахстана после раскрытия плана условного противника смогли проникнуть в его тыл и сорвать нападение.
"Для выполнения операции было задействовано звено вертолетов Ми-8", — сообщил пресс-центр учений ОДКБ.
В рамках командно-штабных учений "Взаимодействие-2022" военнослужащие трёх стран провели разведку, обнаружили пункты управления и сорвали планы условного противника.
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Генерал Картаполов призвал прекратить враньё о ходе СВО, поскольку это может привести к потере кредита доверия граждан РФ.