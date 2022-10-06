В районе Белогоровки на Лиманском направлении спецназ группировки "Отважные" ликвидировал расчёт противотанковой управляемой ракеты (ПТУР) украинских войск.
В регионе продолжаются боестолкновения с противником, сообщили военные корреспонденты "Русской весны".
Ранее российские войска прорвали линию обороны ВСУ к северу от Артёмовска. Боевики украинской армии были вынуждены покинуть свои позиции. Сейчас союзные силы закрепляются в северных районах города и сковывают действия противника.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Генерал Картаполов призвал прекратить враньё о ходе СВО, поскольку это может привести к потере кредита доверия граждан РФ.