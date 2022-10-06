Бойцы группировки "Отважные" уничтожили расчёт ПТУР боевиков ВСУ

В районе Белогоровки на Лиманском направлении спецназ группировки "Отважные" ликвидировал расчёт противотанковой управляемой ракеты (ПТУР) украинских войск.

В регионе продолжаются боестолкновения с противником, сообщили военные корреспонденты "Русской весны".

Ранее российские войска прорвали линию обороны ВСУ к северу от Артёмовска. Боевики украинской армии были вынуждены покинуть свои позиции. Сейчас союзные силы закрепляются в северных районах города и сковывают действия противника.