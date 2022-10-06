ВС РФ осуществили прорыв линии обороны ВСУ к северу от Артёмовска

Союзные войска продолжают продвигаться по направлению Артёмовск — Соледар. Штурмовые подразделения российской армии действуют сразу с нескольких сторон в районе Артёмовска. Боевые действия идут и в городских кварталах.

ВС РФ удалось осуществить прорыв линии обороны украинской группировки к северу от Артёмовска в районе посёлка Подгородное. Также продвижение происходит со стороны населённого пункта Клиновое.

В результате боевых действий боевики киевского режима оставили свои позиции. На данный момент российские войска закрепляются в северных районах города, сковывая манёвры противника, передаёт "Военное обозрение".