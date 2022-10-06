Генштаб ВСУ в утренней сводке подтвердил продолжающееся наступление ВС РФ на Артёмовском и Авдеевском направлениях.
Отмечается, что наступательная операция российской армии проводится в зоне населённых пунктов Выемка, Бахмутское, Отрадовка, Соледар, Артёмовск (Бахмут), Майорск, Красногоровка и Новомихайловка.
Противник также отметил прилёт пяти ракет и нанесение восьми ударов российской авиацией. За прошедшие 12 часов ВС РФ также произвели 65 обстрелов с применением реактивных систем залпового огня, сообщается в сводке.
Ранее Генштаб ВСУ сообщил, что бойцы армии России укрепляют свои позиции на занятой территории.
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Генерал Картаполов призвал прекратить враньё о ходе СВО, поскольку это может привести к потере кредита доверия граждан РФ.