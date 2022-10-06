Боевики украинской армии нанесли удары по Мичуринской исправительной колонии, которая расположена в населённом пункте Горловка ДНР.

"Степень разрушений зданий и сооружений исправительного учреждения устанавливается", — сообщается в Telegram-канале Минюста Донецкой Народной Республики.

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