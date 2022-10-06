Боевики украинской армии нанесли удары по Мичуринской исправительной колонии, которая расположена в населённом пункте Горловка ДНР.
"Степень разрушений зданий и сооружений исправительного учреждения устанавливается", — сообщается в Telegram-канале Минюста Донецкой Народной Республики.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Генерал Картаполов призвал прекратить враньё о ходе СВО, поскольку это может привести к потере кредита доверия граждан РФ.