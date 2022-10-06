РВНП: власти хотят восстановить в должности уволенного хабаровского военкома

Российские журналисты заявили, что руководство Восточного военного округа намерено опять назначить Юрия Лайко военкомом Хабаровского края.

Об этом решении рассказал источник Telegram-канала "Раньше всех. Ну почти". Известно, что Лайко отстранили из-за ошибок при проведении частичной мобилизации. Как заявлял глава Хабаровского края Михаил Дегтярёв, 50% призывников не соответствовали критериям Минобороны России.

Ранее сообщалось, что Лайко после увольнения получил должность военкома Магаданской области. В пресс-службе округа журналистам РИА Новости объяснили этот шаг властей "служебной необходимостью".