Российские журналисты заявили, что руководство Восточного военного округа намерено опять назначить Юрия Лайко военкомом Хабаровского края.
Об этом решении рассказал источник Telegram-канала "Раньше всех. Ну почти". Известно, что Лайко отстранили из-за ошибок при проведении частичной мобилизации. Как заявлял глава Хабаровского края Михаил Дегтярёв, 50% призывников не соответствовали критериям Минобороны России.
Ранее сообщалось, что Лайко после увольнения получил должность военкома Магаданской области. В пресс-службе округа журналистам РИА Новости объяснили этот шаг властей "служебной необходимостью".
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