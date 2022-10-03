Военный комиссар Хабаровского края Юрий Лайко был отстранён от должности, сообщил руководитель региона Михаил Дегтярёв.
По его словам, причина отстранения состоит в том, что 50 процентов жителей региона, призванных на службу, не соответствовали критериям, озвученным представителями Министерства обороны РФ и российским президентом Владимиром Путиным.
Как пояснил губернатор, Хабаровский край продолжит выполнять задачи по частичной мобилизации.
"Военком региона Юрий Сергеевич Лайко отстранён сегодня от занимаемой должности", — подчеркнул Дегтярёв.
В конце сентября в отставку отправили военного комиссара Магаданской области, который допускал ошибки в ходе проведения частичной мобилизации. Его обязанности временно исполняет профессиональный офицер из Восточного округа.
Ранее президент РФ, выступая с обращением по поводу ситуации в Донбассе, объявил частичную мобилизацию. Министр обороны России Сергей Шойгу отметил, что в общей сложности планируется призвать 300 тысяч резервистов.
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