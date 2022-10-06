В заброшенном доме города Энергодар Запорожской области обнаружен схрон с оружием для украинских диверсионно-разведывательных групп.
"Вот что было обнаружено в тайнике: автоматы, гранаты, дымовые шашки, радиостанция, форма ВСУ, РПГ-26. В общем, полный набор диверсионной группы", — приводит слова корреспондента Мери Бадунц "Известия".
Отмечается, что рядом с домом расположены жилой комплекс и детский сад.
Также она сообщила, что о месте расположения схрона рассказал бывший АТОшник Дмитриий Яносенко.
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