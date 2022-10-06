Известия: в Энергодаре обнаружили схрон с оружием для диверсантов

В заброшенном доме города Энергодар Запорожской области обнаружен схрон с оружием для украинских диверсионно-разведывательных групп.

"Вот что было обнаружено в тайнике: автоматы, гранаты, дымовые шашки, радиостанция, форма ВСУ, РПГ-26. В общем, полный набор диверсионной группы", — приводит слова корреспондента Мери Бадунц "Известия".

Отмечается, что рядом с домом расположены жилой комплекс и детский сад.

Также она сообщила, что о месте расположения схрона рассказал бывший АТОшник Дмитриий Яносенко.