Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия-24" сообщил, что обстановка на Артёмовском направлении улучшается. По информации чиновника, армия Украины самостоятельно сдаёт часть позиций.
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Генерал Картаполов призвал прекратить враньё о ходе СВО, поскольку это может привести к потере кредита доверия граждан РФ.