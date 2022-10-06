Пушилин: ВСУ сдают некоторые позиции на Артёмовском направлении

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия-24" сообщил, что обстановка на Артёмовском направлении улучшается. По информации чиновника, армия Украины самостоятельно сдаёт часть позиций.