МО: ВС России ликвидировали 280 солдат ВСУ в Херсонской и Николаевской областях

Представители Минобороны РФ заявили, что в ходе военной спецоперации по принуждению к миру на Украине армия России атаковала три бригады ВСУ. По информации ведомства, пункты дислокации находились в Херсонской и Николаевской областях. Как отметили в министерстве, в результате нанесения ударов погибли 280 солдат противника.