Представители Минобороны РФ заявили, что в ходе военной спецоперации по принуждению к миру на Украине армия России атаковала три бригады ВСУ. По информации ведомства, пункты дислокации находились в Херсонской и Николаевской областях. Как отметили в министерстве, в результате нанесения ударов погибли 280 солдат противника.
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Генерал Картаполов призвал прекратить враньё о ходе СВО, поскольку это может привести к потере кредита доверия граждан РФ.