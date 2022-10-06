МО РФ: на всех направлениях ВСУ отброшены от линии обороны ВС РФ

Согласно сводке Министерства обороны Российской Федерации о ходе СВО на 6 октября, на Краснолиманском направлении ВСУ не предпринимали активных боевых действий.

На Андреево-Криворожском направлении украинские войска делали попытки прорыва российской обороны в направлении населённых пунктов Дудчаны, Суханово, Садок, Брускинское. Однако противник был отброшен.

Возле Великого Артаково Николаевской области, Новогригоровки и Белой Криницы Херсонской области ликвидированы три переправы ВСУ через реку Ингулец.

Сообщается об уничтожении склада боеприпасов и вооружений возле населённых пунктов Северск, Водяное ДНР, Запорожье.

Поражены две украинские батареи РСЗО "Град" возле посёлков Двуречная и Карповка, а также три снаряда РСЗО "Ольга" в районе Великой Новосёлки ДНР.

ПВО РФ уничтожила девять украинских БПЛА возле населённых пунктов Червоноармейское, Дмитриенко, Чаривное, Покровское, Полтава, Троицкое ЛНР, Орлинское и Моспино ДНР.