Максуров: для получения брони от частичной мобилизации кадровики делают заявки

Военком Челябинской области Андрей Максуров объяснил, каким образом сотрудникам организации можно получить бронь от частичной мобилизации.

Первое, что для этого должны сделать руководители предприятия — это составить перечень наиболее важных сотрудников, без которых работа в компании станет проблематичной.

После этого кадровики должны составить соответствующие заявки.

"Удостоверения о броне выдаются по заявкам кадровых служб, некоторые обновляют эти списки сейчас. Работникам их выдают на предприятии. Если нет бланков таких удостоверений, выдается справка строгого учета, а затем ее меняют на удостоверение на установленном бланке", — сказал Максуров.

Эксперт напомнил, что у военкоматов есть право призвать до трети (30%) от всего количества сотрудников предприятия.