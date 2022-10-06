Военком Челябинской области Андрей Максуров объяснил, каким образом сотрудникам организации можно получить бронь от частичной мобилизации.
Первое, что для этого должны сделать руководители предприятия — это составить перечень наиболее важных сотрудников, без которых работа в компании станет проблематичной.
После этого кадровики должны составить соответствующие заявки.
"Удостоверения о броне выдаются по заявкам кадровых служб, некоторые обновляют эти списки сейчас. Работникам их выдают на предприятии. Если нет бланков таких удостоверений, выдается справка строгого учета, а затем ее меняют на удостоверение на установленном бланке", — сказал Максуров.
Эксперт напомнил, что у военкоматов есть право призвать до трети (30%) от всего количества сотрудников предприятия.
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