Анпиолгов: атака на спутники США может привести к войне ядерных держав

В Сети обсуждается информация, что президент РФ Владимир Путин якобы приказал сбивать спутники США над территорий Украины. Военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов прокомментировал слухи.

Он пояснил, что борьба со спутниками — обоюдоострое оружие. Атака на них, согласно договору о космосе, подписанному между СССР (РФ) и США, равнозначна объявлению войны. Поэтому лучше сконцентрироваться на наращивании своих космических возможностей, считает эксперт.

"Я думаю, что более правильным было бы наращивание своей собственной группировки, чтобы обеспечить качественной разведывательной информацией наши войска на земле", — сказал Анпилогов в интервью "Украина.ру".

Он подчеркнул, что важно не переходить грань в борьбе со спутниками противника. Америка ведёт военные действия против РФ чужими руками, однако нельзя допускать того, чтобы между двумя ядерными державами развязались война. Поэтому, считает Анпилогов, в отношении спутников необходимо действовать максимально осторожно, поскольку последствия будут неизбежными.