Стремоусов снял на видео удар из HIMARS по Антоновскому мосту в Херсоне

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов побывал в районе обстрелов Антоновского моста. Он сообщил, что обстрелы объекта не прекращаются.

Эксперт запечатлел на видео момент отражения ракетного удара американской РСЗО HIMARS. Чиновника поразила точность выстрелов. Он заметил, что мост на отдельных участках похож на сито.

"Американцы, по-видимому, или слишком метко стреляют или уже забавляются по заготовленным отверстиям моста", — прокомментировал Стремоусов обстановку.

Ранее эксперт заявлял о сбитых дронах ВСУ у Антоновского моста под Херсоном. В этом районе были обнаружены украинские беспилотники, которых ликвидировали ВС РФ.