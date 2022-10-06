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Военный эксперт Леонков спрогнозировал ход боевых действий за Запорожье

Силовые структуры

Военный эксперт Алексей Леонков сравнил происходящее сейчас на фронте с Великой Отечественной войной, с тем её периодом, когда противник дошёл до Кавказа. На Украине масштаб, конечно, иной, но суть та же, говорит эксперт в беседе с "МК".

Военный эксперт Леонков спрогнозировал ход боевых действий за Запорожье

Сейчас на Запорожье союзные войска готовят оборону. Леонков сообщает о передвижении эшелонов через Крым и Херсон. Он высказывает надежду, что инженерная техника на данном направлении есть, так как выстраивать оборонительные рубежи без неё достаточно сложно. Укреплять линию боевого соприкосновения Леонков предлагает следующим образом:

"Никто не отменял минирования, постановки заграждений, строительства нескольких линий оборонительных рубежей, которые могли бы сдержать их наступление. <...> Нам сейчас необходимо выдержать этот удар".

Эксперт призывает не впадать в уныние по поводу некоторых неудач ВС РФ, ведь боевые действия — это не только победы, но и поражения.

"Для нашего противника это лишь тактический успех. Мы сейчас концентрируем силы для решительного удара. Он будет обязательно. Сомнений нет", — заключил собеседник издания.

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Автор: Инна Винникова, Куратор: Александр Артамонов
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