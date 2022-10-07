Баранец: 200 тысяч мобилизованных можно отправлять на фронт через неделю

Генштаб ВСУ продолжает забрасывать позиции союзников пушечным мясом, потому российскому командованию приходится отводить войска. Скоро ситуация изменится.

Проблемы на Херсонском и Харьковском направлениях объясняются нехваткой бойцов ВС РФ на передовой, отметил военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец. Он уверен, что объявленная в России частичная мобилизация поможет решить этот вопрос. Тем более подавляющее большинство мобилизованных несколько лет назад прошли службу в армии.

"Они поработали недельку на наших полигонах — их руки, мозги, глаза хорошо знают то оружие, которое получили снова. Эти люди уже выдвигаются на боевые позиции", — отметил специалист в интервью изданию "Украина.ру".

Из 300 тысяч мобилизованных только треть придётся тщательно готовить, что займёт около месяца, уточнил Баранец, 200 тыс. бойцов могут отправляться на передовую уже в ближайшее время.