Генштаб ВСУ продолжает забрасывать позиции союзников пушечным мясом, потому российскому командованию приходится отводить войска. Скоро ситуация изменится.
Проблемы на Херсонском и Харьковском направлениях объясняются нехваткой бойцов ВС РФ на передовой, отметил военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец. Он уверен, что объявленная в России частичная мобилизация поможет решить этот вопрос. Тем более подавляющее большинство мобилизованных несколько лет назад прошли службу в армии.
"Они поработали недельку на наших полигонах — их руки, мозги, глаза хорошо знают то оружие, которое получили снова. Эти люди уже выдвигаются на боевые позиции", — отметил специалист в интервью изданию "Украина.ру".
Из 300 тысяч мобилизованных только треть придётся тщательно готовить, что займёт около месяца, уточнил Баранец, 200 тыс. бойцов могут отправляться на передовую уже в ближайшее время.
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