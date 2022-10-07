Украинские боевики выпустили четыре ракеты из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по гражданскому автобусу в Херсонской области.
По словам представителя экстренных служб региона, Вооружённые силы Украины (ВСУ) начали атаку в 07:05 по местному времени. Он также добавил, что ЧП зарегистрировали неподалёку от Дарьевского моста.
Предварительно удалось установить, что четыре человека погибли во время удара, ещё три мирных жителя получили тяжёлые ранения. Оперативники выясняют все обстоятельства обстрела.
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Вооружённые силы Украины (ВСУ) перебросили в Запорожскую область максимальное количество оружия и солдат за весь период спецоперации, заявили в ВГА региона.