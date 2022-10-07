ВСУ обстреляли автобус в Херсонской области из HIMARS, погибли четыре человека

Украинские боевики выпустили четыре ракеты из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по гражданскому автобусу в Херсонской области.

По словам представителя экстренных служб региона, Вооружённые силы Украины (ВСУ) начали атаку в 07:05 по местному времени. Он также добавил, что ЧП зарегистрировали неподалёку от Дарьевского моста.

Предварительно удалось установить, что четыре человека погибли во время удара, ещё три мирных жителя получили тяжёлые ранения. Оперативники выясняют все обстоятельства обстрела.