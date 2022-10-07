Экипажи МИ-35 уничтожили замаскированные командные пункты ВСУ

Минобороны РФ сообщило об успешном боевом вылете ударных вертолётов Ми-35 армейской авиации ЗВО.

"В составе смешанных вертолетных групп Ми-35 отрабатывают по несколько боевых вылетов в день. Новые цели от разведки приходят постоянно", — говорится в сообщении оборонного ведомства.

В этот раз, пролетая на малой высоте — 7 метров над землёй — на скорости более 200 км/ч уничтожили замаскированные пункты управления и бронетехнику ВСУ.