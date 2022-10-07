Четверо неизвестных мужчин устроили перестрелку с сотрудниками ФСБ в Курской области. Подозрительные незнакомцы были замечены ночью 7 октября недалеко от государственной границы России, сообщает Baza.
Отмечается, что мужчины были одеты в камуфляжную форму, за спиной у каждого был рюкзак.
При попытке сотрудников ФСБ проверить у них документы незнакомцы оказали вооружённое сопротивление и скрылись в лесном массиве, сейчас их ищут.
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