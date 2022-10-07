Соловьёв призвал начать призывать в армию военных, а не резервистов

Телеведущий Владимир Соловьёв возмутился тем, как идёт частичная мобилизация в России. По его мнению, в первую очередь стоило бы призвать кадровых военных и силовиков, которые знают, как держать в руках автомат, а не вытаскивать из народного хозяйства 300 тысяч человек.

"А я в 150-й раз спрошу: у нас армия 2 млн человек, в СВО участвуют 150 тысяч человек. У нас в стране армия — 2 млн человек, из которых 1,15 млн — это военнослужащие непосредственно. А, может, вы начнёте военнослужащих в армию призывать? Ну, у вас эти 2 млн где? Кто они?" — задал вопросы ведущий в эфире программы.

Он также обратил внимание на то, что контрактники отказались воевать и сбежали после начала спецоперации.

По мнению журналиста, России пора уже начинать на Украине воевать по-настоящему, тем более, что противостоят нам войска НАТО.