Капитан Гундаров: польские наёмники в первых рядах в СВО из-за личного интереса

Всё чаще в радиоперехватах из района спецоперации на Украине слышна польская речь. Военный эксперт, капитан 7-го ранга в запасе Владимир Гундаров считает, что наёмники из Польши, которые имеют боевой опыт, присутствуют в зоне СВО в первых рядах не просто так.

"На передовой воюют, конечно, наёмники. В основном это не обычные рядовые граждане Польши — учителя, инженеры, художники или музыканты, которым вдруг захотелось повоевать. Нет. Это наёмники, которые ранее воевали в Африке, Ираке, Афганистан. Люди, заточенные на войну", — поделился Гундаров в беседе с "МК".

У польского правительства на то есть своё интерес, уверен капитан. Польша хочет вернуть свои исторические земли на Западной Украине — Львовскую, Ивано-Франковскую, Волынскую и Ровенскую области. Чтобы сделать это оперативно, поляки должны быть рядом в критической ситуации, когда Украина начнёт разваливаться на части, заключил Гундаров.