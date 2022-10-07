Баранец о высказывании Зеленского о ядерном ударе по РФ: "Это сумасшествие"

Соединённые Штаты понимают всю мощь России и боятся её до истерики, поэтому Киев напрасно требует нанести ядерный удар от Запада, считает полковник в отставке, военный обозреватель Виктор Баранец.

Владимир Зеленский оторван от реальности, считает он, так как совсем не в курсе ядерного потенциала РФ.

"6500 ядерных зарядов сегодня находится в распоряжении РФ. Даже у Соединённых Штатов меньше — 6185. Они, случайно, не слышали, что у нас есть атомный флот? На борту каждой АПЛ минимум полтора десятка ядерных бомб. У нас есть стратегическая авиация. Я уже не говорю о тактическом ядерном оружии, от которого американцы воют, говоря о колоссальном превосходстве России", — сказал Баранец в программе "Время покажет".

Но понять киевский режим можно, он понимает свою обречённость в противостоянии с РФ, считает полковник. Зеленский осознаёт, что собственными силами Украине не выиграет в СВО.

"Поэтому она мало того, что требует побольше любого оружия — теперь уже мы видим призывы к ядерным ударам. Это сумасшествие", — заключил Баранец.