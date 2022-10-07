Гармаев: из-за металла польский трофейный танк ВСУ оказался некачественным

Танк ВС Украины западного производства достался нашим войскам в качестве трофея. Российский танковый экипаж раскритиковал технику. Военкор Александр Гармаев рассказал о некачественном материале, из которого сделан трофей.

"Сорвали подкрылки. Выяснилось, металл в Европе делать не умеют, мнётся, как пластилин", — констатируют бойцы ВС РФ на видео, предоставленным журналистом.

Военный корреспондент отмечает, что украинская армия всё чаще воюет на "бесполезном металлоломе". Недавно Польша поставила для нужд ВСУ танки, блоки динамической защиты которых оказались пустыми. Захваченный танк в бою потерпел поражение, экипаж украинской стороны погиб сразу, а техника была значительно повреждена, сообщает Гармаев.

Исходя из разговора российских бойцов, можно понять, что танк был сделан в Польше. Но какая конкретно модель — неизвестно.