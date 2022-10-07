Пасечник: 7 октября Народная милиция ЛНР перешла под боевые знамёна ВС РФ

Согласно заявлению врио главы ЛНР Леонида Пасечника, 7 октября стал днём слияния Народной милиции Республики и Вооружённых Сил РФ.

Пасечник подчеркнул, что это событие — переход под российские боевые знамёна — является долгожданным для жителей ЛНР.

Приуроченное к годовщине образования Народной милиции поздравление Пасечника размещено на его официальном сайте.