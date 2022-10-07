Согласно заявлению врио главы ЛНР Леонида Пасечника, 7 октября стал днём слияния Народной милиции Республики и Вооружённых Сил РФ.
Пасечник подчеркнул, что это событие — переход под российские боевые знамёна — является долгожданным для жителей ЛНР.
Приуроченное к годовщине образования Народной милиции поздравление Пасечника размещено на его официальном сайте.
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Вооружённые силы Украины (ВСУ) перебросили в Запорожскую область максимальное количество оружия и солдат за весь период спецоперации, заявили в ВГА региона.