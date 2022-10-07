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Волгоградский губернатор выразил недовольство работой военкоматов

Силовые структуры

По словам губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, в отдельных пунктах работа военкоматов не выдерживает никакой критики.

Волгоградский губернатор выразил недовольство работой военкоматов

В частности, Бочарова возмутило, как военкомы ведут работу с населением. Глава региона выяснил, что мобилизованные зачастую не знают о сроках и порядке положенных им выплат. Также военнослужащие пожаловались на плохо оформленные документы.

"По военным комиссариатам у нас вопросов столько, что без мата не скажешь… Вы становитесь участниками специальной военной операции. Лучше сейчас все сделать, чтобы документы были оформлены. Военные комиссариаты обязаны были каждому из вас довести порядок оплаты… Вопрос абсолютно не отработали", — заявил Бочаров.

Такое заявление губернатор сделал после визита учебного центра Минобороны в регионе, где проходит подготовка мобилизованных. Слова Бочарова приводит РИА Новости.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Александр Артамонов
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