Военный юрист: мобилизованные россияне находятся в "правовой неопределённости"

Военный юрист Павел Малютин в беседе с Pravda.Ru прокомментировал данные источника РИА Новости о решении прокуратуры отменить уголовное дело об уклонении от военной службы при проведении частичной мобилизации.

"Я полностью согласен. Статья 328 Уголовного кодекса РФ подразумевает привлечение к ответственности лиц, которых власти призывают на срочную военную службу, то есть наказать можно не находящихся в запасе людей", — объяснил эксперт.

Также специалист обратил внимание на постановление Пленума Верховного Суда нашей страны. По словам собеседника издания, в этом документе власти рассказали, в отношении кого можно применять статью 328 УК РФ.

"Те, кто сейчас мобилизуются и подлежат мобилизации, находятся в правовой неопределённости, в правовом вакууме. Статья 337 УК РФ предусматривает наказание за уклонение от службы для действующих военнослужащих. Этот статус мобилизованное лицо получает, когда соответствующее решение принимает комиссия. Но об этом не говорится в законе, поэтому призывникам нужно подписывать контракт о прохождении военной службы", — заключил юрист.

Ранее в РИА Новости заявили, что прокуратура отменила первое в России уголовное дело об уклонении во время частичной мобилизации. Причиной послужило отсутствие законных оснований, отметили в СМИ. Известно, что правоохранители завели дело против жителя Пензенской области пятого октября.