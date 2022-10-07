В Ярославской области на СВО захотели отправиться добровольцами 16 женщин

В Ярославской области 16 женщин приняли решение отправиться на спецоперацию на Украине в качестве добровольцев. Такую информацию предоставил военком региона Игорь Гостев в соцсети "ВКонтакте".

По словам Гостева, всего с момента объявления частичной мобилизации в РФ более 500 жителей подали заявления, в которых выразили желание участвовать в спецоперации добровольцами, и из этого количества 16 заявлений было подано женщинами.