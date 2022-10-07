В Ярославской области 16 женщин приняли решение отправиться на спецоперацию на Украине в качестве добровольцев. Такую информацию предоставил военком региона Игорь Гостев в соцсети "ВКонтакте".
По словам Гостева, всего с момента объявления частичной мобилизации в РФ более 500 жителей подали заявления, в которых выразили желание участвовать в спецоперации добровольцами, и из этого количества 16 заявлений было подано женщинами.
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Вооружённые силы Украины (ВСУ) перебросили в Запорожскую область максимальное количество оружия и солдат за весь период спецоперации, заявили в ВГА региона.