Министерство иностранных дел Эстонии потребовало от мэрии Таллина запретить дипломатам Российской Федерации бесплатно парковать свои автомобили.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение из внешнеполитического ведомства.
"Я предлагаю отменить освобождение от платы за парковку дипломатических автомобилей России и Белоруссии", — пишут дипломаты Эстонии.
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