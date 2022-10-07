Генерал США: "Мы заплатили 66 млрд, чтобы украинцы умирали за интересы США"

Генерал армии Соединённых Штатов Джек Кин в эфире канала Fox News честно озвучил цели и цены всей украинской "незалежности".

"Всего за 66 миллиардов долларов мы получили воюющую с Россией Украину", — отметил генерал США.

По его словам, Вашингтон инвестировал с февраля в киевскую власть около 66 млрд долларов, что дало возможность вооружить Киев и настроить украинцев на военное противостояние с РФ.

"Инвестиции в Украину сегодня очень выгодны, так как за относительно небольшие деньги в интересах США на войне с Россией умирают не американцы, а украинцы" — подытожил Кин.