Ракетный удар нанесён по объекту ВСУ в Запорожье

Вечером, 7 октября, в Запорожье нанесён ракетный удар по военной инфраструктуре националистов киевской власти.

Власти города пишут о прилёте в центре, сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

Около 17:00 по мск сообщили о первом ударе, позже был нанесён и второй, заявили военкоры.