Вечером, 7 октября, в Запорожье нанесён ракетный удар по военной инфраструктуре националистов киевской власти.
Власти города пишут о прилёте в центре, сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
Около 17:00 по мск сообщили о первом ударе, позже был нанесён и второй, заявили военкоры.
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Вооружённые силы Украины (ВСУ) перебросили в Запорожскую область максимальное количество оружия и солдат за весь период спецоперации, заявили в ВГА региона.