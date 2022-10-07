Пехота Вооружённых сил РФ штурмует позиции националистов под Марьинкой.
Об этом в своём аккаунте мессенджера сообщил военный корреспондент Александр Сладков.
"Если грамотно заходить, ну и плюс везение, плюс работа артиллерии, плюс профессиональные сапёры — опорный пункт можно взять быстро и без особого сопротивления", — пишет журналист.
На его видео мотострелки 42-й дивизии заходят на позиции боевиков ВСУ, занимают их, и собирают трофеи.
"Дело сделано", — подытожил Сладков.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Вооружённые силы Украины (ВСУ) перебросили в Запорожскую область максимальное количество оружия и солдат за весь период спецоперации, заявили в ВГА региона.