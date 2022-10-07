Сладков: русская пехота штурмует позиции ВСУ под Марьинкой

Пехота Вооружённых сил РФ штурмует позиции националистов под Марьинкой.

Об этом в своём аккаунте мессенджера сообщил военный корреспондент Александр Сладков.

"Если грамотно заходить, ну и плюс везение, плюс работа артиллерии, плюс профессиональные сапёры — опорный пункт можно взять быстро и без особого сопротивления", — пишет журналист.

На его видео мотострелки 42-й дивизии заходят на позиции боевиков ВСУ, занимают их, и собирают трофеи.

"Дело сделано", — подытожил Сладков.

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