Польский премьер Матеуш Моравецкий сказал, что предлагал поделить замороженные активы РФ на 350 млрд евро между Киевом и Евросоюзом.
Не забыл он и "нужды Польши", сообщает издание Wiadomosci.
На неформальном саммите ЕС в Чехии он упрекнул коллег по Евросоюзу в том, что они "хранят золотые слитки в сейфе".
"Я указал один источник, который относительно легко получить: замороженные активы РФ. Они составляют около 350 млрд евро. Сегодня эти средства могут быть использованы на благо Украины, а также на нужды жителей ЕС и Польши", — сказал Моравецкий.
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