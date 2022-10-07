Премьер Польши предложил поделить активы РФ между Украиной и Европой

Польский премьер Матеуш Моравецкий сказал, что предлагал поделить замороженные активы РФ на 350 млрд евро между Киевом и Евросоюзом.

Не забыл он и "нужды Польши", сообщает издание Wiadomosci.

На неформальном саммите ЕС в Чехии он упрекнул коллег по Евросоюзу в том, что они "хранят золотые слитки в сейфе".

"Я указал один источник, который относительно легко получить: замороженные активы РФ. Они составляют около 350 млрд евро. Сегодня эти средства могут быть использованы на благо Украины, а также на нужды жителей ЕС и Польши", — сказал Моравецкий.